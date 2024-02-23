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Медведев рассказал, почему Круговой не отправился в ЦСКА этой зимой

23 Февраля 2024 • 21:18 Комментировать

Данил Круговой, будущий защитник московского ЦСКА уже окончательно проведёт остаток сезона в дубле питерского «Зенита». Александр Медведев, председатель правления питерского клуба рассказал, почему так произошло.

«ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям», - кратко ответил Медведев «Спорту День за Днём».

Напомним, что Круговой был «сослан» в дубль «Зенита» из-за того, что договорился о переходе с «армейцами». В новый клуб Данил отправится грядущим летом в качестве свободного агента. «Зенит-2» выступает во Второй лиге Б, низшем дивизионе профессионального футбола России.

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