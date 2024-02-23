Корниленко назвал трансферное окно спокойным и ровным для «Крыльев»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил зимнее трансферное окно для команды.

«Для «Крыльев Советов» зимнее трансферное окно можно назвать спокойным и ровным в плане его результатов — ни один из лидеров клуб не покинул, а также мы смогли точечно усилиться Кириллом Печениным и Франко Ороско», - говорит Корниленко Sport24.

Печенин прибыл в клуб свободным агентом, Ороско самарцы взяли в рамках годичной аренды с правом выкупа.

Напомним, что на зимнюю паузу подопечные Игоря Осинькина ушли на сенсационном шестом месте турнирной таблицы. Первый официальный матч 2024 года ждёт «Крылья» через неделю, 1 марта. В гостях самарский клуб сыграет с середняком таблицы в этом сезоне, «Ростовом».