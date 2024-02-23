Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов не отпустил защитника Станислава Магкеева в нижегородский «Пари НН».

Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков, «горожане» хотели приобрести игрока в последние дни трансферного окна. Клуб обратился в «Локомотив», но решающее слово осталось за Галактионовым – рулевой «Локо» отказался отпускать защитника.

Магкеев в этом сезоне ещё не играл. В конце сезона прошлого Станислав получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл на долгий срок, восстановившись лишь этой зимой.