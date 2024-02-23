Бывший футболист «Краснодара» высказался о возможном возвращении в Россию

Бразилец Жоаозиньо сообщил, что у него были варианты перехода в российский клуб.

Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. Также в России он успел поиграть за московское «Динамо» и «Сочи».

Сегодня 35-летний полузащитник поздравил «быков» с днём рождения.

- Была возможность поехать обратно, но не получилось. Сейчас, скорее, будет меньше шансов, - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Последним клубом Жоаозиньо был «Новуризонтино» из второго бразильского дивизиона. В его активе всего пять игр в прошлом сезоне.

«Краснодар» лидирует в нынешнем сезоне РПЛ, набрав 38 баллов. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет два очка.