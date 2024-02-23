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В «Пари НН» назвали совпадением подписание трёх футболистов ЦСКА

23 Февраля 2024 • 19:33 Комментировать

В «Пари НН» назвали совпадением подписание трёх игроков московского ЦСКА в период зимнего межсезонья.

В клубе отметили, что «Пари НН» не является фарм-клубом «армейцев», у нижегородцев хорошие отношения со всеми командами.

- То, что так получилось с ЦСКА, - совпадение. Не надо искать тут логики - её просто нет, - цитирует руководителя «Пари НН» Давида Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

Напомним, состав клуба из Нижнего Новгорода зимой пополнили три футболиста «армейского» клуба. 

Ранее гендиректор «Пари НН» сообщил, что трансферное окно для клуба закрыто, а план по усилению в зимнее межсезонье полностью выполнен.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
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