«Краснодар» завершил сборы и вернулся в Россию

Лидер РПЛ, «Краснодар» завершил свои зимние сборы и вернулся в Россию. Новостью делится официальный интернет-портал «быков».

Второй зимний сбор клуба проходил в столице ОАЭ, городе Абу-Даби с 10 по 22 февраля. На сборах подопечные Владимира Ивича обыграли «Урал» (1:0), московское «Торпедо» (2:1) и проиграли «Астане».

Напомним, что первый официальный матч «Краснодара» в 2024 году пройдёт в субботу, 2 марта. Соперником дома у «быков» будет крепкий казанский «Рубин» Рашида Рахимова.

В турнирной таблице Премьер-лиге южане идут на первом месте с 38 очками, опережая на два балла питерский «Зенит».