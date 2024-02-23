«Динамо» крупно проиграло «Балтике»

«Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона. В пятницу команда Марцела Лички проводила товарищеский матч против «Балтики» и потерпела поражение со счётом 0:3.
Следующий товарищеский матч «Динамо» проведёт уже в субботу – против ЦСКА.
Отметим, что «Динамо» после восемнадцати сыгранных туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.
Первый официальный матч в 2024 году «Динамо» проведёт 3 марта – против «Локомотива».
Протокол игры
|(1:0) Фамейе Джоэль2'
|(2:0) Рыбчинский Дмитрий22'
|(3:0) Осипов Александр42'
Латышонок Евгений•Фернандес Роберто•Жиров Александр•Бистрович Кристиян•Капленко Кирилл•Осипов Александр•Рыбчинский Дмитрий•Фамейе Джоэль•Ковалёв Юрий•_Luna D.•_Nascimento Fernandes A.
23 февраля.
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