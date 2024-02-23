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«Велес» арендовал форварда «Пари НН» официально

23 Февраля 2024 • 19:05 Комментировать

Клуб Второй лиги, московский «Велес» арендовал форварда из команды Российской премьер-лиги – нападающего «Пари НН» Ивана Сутугина. О переходе игрока нижегородцев сообщает пресс-служба клуба. Клубы подписали арендное соглашение до конца сезона.

Сутугину 20 лет, он – воспитанник нижегородского футбола. Последние полтора года игрок атаки провёл в дзержинском «Химике». Этой зимой футболист вернулся из аренды обратно в «Пари НН». В текущем сезоне у него три гола и ассист в 18 матчах.

«Велес» минувшую осень провёл в дивизионе «золото» Второй лиги А, где занял пятое место турнирной таблицы.

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