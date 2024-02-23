Защитник «Сочи» рассказал о тренировках под руководством Морено

У футболистов «Сочи» горят глаза в преддверии возобновления чемпионата России после зимней паузы. Об этом заявил защитник команды Дмитрий Чистяков.

По словам футболиста, он был удивлён интенсивностью тренировок под руководством испанского специалиста Роберта Морено.

- У ребят глаза горят, все бегают, доказывают, стараются. Но в первую очередь, наверное, отмечу интенсивность тренировок, - приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Напомним, Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды. Его контракт принадлежит петербургскому «Зениту». В текущем сезоне в его активе пять матчей.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на четыре балла.

Морено возглавил сочинский клуб в декабре 2023 года. Ранее он тренировал сборную Испании.