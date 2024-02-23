Экс-защитник «Динамо» - о Черчесове: «В гневе он страшен»

Егор Данилкин, защитник тольяттинского «Акрона» является воспитанником московского «Динамо». В 2014-2015 годах он пересекался с тогдашним главным тренером «бело-голубых» Станиславом Черчесовым. Данилкин вспомнил ситуации, когда Черчесов испытывал гнев.

«В гневе он страшен. Под горячую руку Черчесову лучше не попадаться – это точно. Бутылками он, конечно, не кидался, но я хорошо помню его выражение лица в такие моменты», - вспоминает Данилкин для Metaratings.

Напомним, что Черчесов уже более полугода никого не тренирует после того как летом в июле его уволили из «Ференцвароша» за конфуз в квалификации Лиги чемпионов.