Аршавин сравнил встречу с Путиным и игру за «Арсенал»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями после общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил Аршавин, ему было сложнее защищать цвета английского «Арсенала», чем разговаривать с руководителем страны, так как диалог с политиком продолжался лишь четыре минуты, передаёт слова бывшего форварда издание Metaratings.ru.

Добавим, что Аршавин обратился с просьбой создать российский аналог футбольного симулятора. По его мнению, таким образом появится возможность играть за отечественные клубы и сборные.

Андрей выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год. В его активе 144 встречи во всех турнирах, 31 забитый мяч и 46 результативных передач.