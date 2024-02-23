Лунёв назвал ответный матч с «Брагой» самым сложным в карьере

Азербайджанский «Карабах» в минувший четверг в рамках ответного матча плей-офф Лиги Европы УЕФА принимал дома «Брагу». Игра завершилась со счётом 2:3 в дополнительное время, но по сумме двух встреч дальше прошёл «Карабах» (6:5).

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв признался, что это был самый сложный матч в его карьере.

«Я еще вчера сомневался, но потом проанализировал и понял, что вот таких игр не было. Силы и эмоции были оставлены», - говорит голкипер телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» вновь сыграет против леверкузенского «Байера», который в этом сезоне непобедим. Ранее клуб Лунёва уже встречался с «фармацевтами» дважды на групповом этапе.