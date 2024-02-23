Новичок «Крыльев» Ороско: «Гарре мне рассказывал, что Самара очень красивый город»

Почти в конце трансферного окна в России самарские «Крылья Советов» объявили о подписании аргентинского атакующего полузащитника «Лануса» Франко Ороско. 22-летний футболист будет выступать в Самаре до конца 2024 календарного года в рамках аренды с правом выкупа.

Ороско рассказал, что уже слышал о городе, где ему предстоит жить в ближайшие месяцы. А также упомянул Бенхамина Гарре, с которым общался до переезда в Самару.

«Гарре сказал мне, что Самара — это очень красивый город, а Россия — очень красивая страна. Сказал, клуб замечательный и к нему тут отлично относятся. А ещё здесь много молодых футболистов», - говорит Ороско пресс-службе клуба, добавив, что его цель – приносить пользу «Крыльям».