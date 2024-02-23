Агент рассказал, почему Риванди привлёк внимание ЦСКА

Вечером 22 февраля московский ЦСКА объявил об ещё одном переходе – клуб пополнил 19-летний левый защитник Амирхоссейн Риванди.

Агент футболиста Реза Фейзбахш рассказал, какими качествами его клиент привлёк армейский клуб..

«Игрок сумел впечатлить ЦСКА за счет своих скорости, силы и хорошей техники. Клуб увидел в нем достаточный потенциал», - говорит агент порталу Sport24.

Напомним, что ЦСКА взял Риванди в аренду с правом выкупа в последний день трансферного окна. Игрок сможет выступать за московский клуб до конца сезона, а после руководство «армейцев» сможет его выкупить у иранского «КИА».