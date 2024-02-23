​Аршавин: Надо со «Спартаком» хорошо начать, а дальше как по накатанной пойдёт

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин сказал несколько слов на тему амбиций команды во второй части сезона. По мнению Аршавина, «сине-бело-голубым» важно хорошо начать выступления в весенней части РПЛ.

«За амбиции «Зенита» спокоен. «Зенит» – фаворит. Надо 2 марта хорошо начать, а дальше как по накатанной пойдёт», - цитирует Аршавина Metaratings.

Как известно, 2 марта «Зенит» проведёт домашний матч против «Спартака» в рамках девятнадцатого тура чемпионата России.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда отстаёт на два очка.