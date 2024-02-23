ЦСКА подписал иранца и алжирца, «Реал» всё-таки уговорил Мбаппе, Лондон недоволен Мудриком: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Начать хотелось бы с поздравления. Всех мужчин с Днём защитника Отечества! Будьте такими же смелыми и решительными как ЦСКА. «Армейцы» на неделе совершили сразу два резвых трансфера, подписав иранца и алжирца. На этом трансферное окно в РПЛ и закрылось. А в Испании сообщили, что Килиан Мбаппе определился. Были и ещё интересные новости. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА набирает зарубежную молодёжь

Два трансфера за неделю провернул ЦСКА. Оба раза речь идёт о молодом и перспективном игроке, новом таланте. Но пока проверить вряд ли получится, ведь селекция «армейцев» прям капнула глубоко. Поэтому просто знакомимся и верим на слово.

19-летний иранский защитник Амирхоссейн Риванди прибыл в Москву на правах аренды. Соглашение предусматривает и опцию выкупа, а история такая: иранец проходил стажировку в молодежной команде ЦСКА в рамках партнерства с академией KIA. Принял участие в двух товарищеских матчах против «Спартака», отметился голевой передачей и заработанным пенальти. Потом сыграл за взрослую команду в контрольной встрече с «Химками» и было принято положительное решение по аренде Риванди.

С другим 19-летним футболистом тоже интересная история. Полузащитник «УСМ Алжир» и юниорской сборной своей страны Сидахмед Айсауи заявил, что готов прийти в Москву пешком и играть за ЦСКА бесплатно. Всё из-за того, что клуб не торопился договариваться с «армейцами». Но под таким давлением «УСМ Алжир» естественно сдался. Однако с Айсауи ЦСКА подписал довольно хитрый контракт – он рассчитан всего до конца сезона с опцией продления ещё на два года.

Не только пополнял свой состав ЦСКА, есть трансфер и на выход. Константин Кучаев расторг контракт с «армейцами», а уже через пару дней материализовался в стане «Пари НН». Кажется, выиграли все стороны. Кучаев будет получать игровую практику в Нижнем Новгороде, а ЦСКА не будет платить зарплату игроку, на которого не рассчитывает.

Ионов на Урале

Свободный агент Алексей Ионов тоже определился с новым клубом на флажке. Он расторг контракт с «Ростовом» ещё в декабре 2023 года, найдя новое место работы в Екатеринбурге. «Уралу» 35-летний вингер достался свободным агентом, в новом клубе Ионов будет играть под 11-м номером.

Рыбчинский в Калининграде

Немного разгрузил зарплатную ведомость и «Локомотив». Как вырвали Рыбчинского из аренды в «Пари НН», так и отдали «Балтике». Кажется, в арендах у Димы получается лучше. Заиграть в «Локомотиве» Галактионова не получилось, за первую часть сезона Рыбчинский сыграл всего 13 неполных матчей (с одной голевой передачей), так и не став важной частью команды. Новый шанс предоставит «Балтика» Сергея Игнашевича.

Европейские чемпионаты

Юноша определился

По крайней мере, так уверяют в Испании. Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом» сроком на пять лет. Об этом он объявил и руководству «ПСЖ», заодно отказавшись от годового бонуса и сэкономив парижанам порядка 100 миллионов евро. Некое возмездие за отсутствие трансфера. Назван и примерный оклад француза в Мадриде: 15-20 миллионов евро в год. Эта цифра сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

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Но информация была только от испанских газет, которые, как говорят, подконтрольны Флорентино Пересу. Так что можно поделить на два новость и подписанном контракте. Официальных данных пока нет, мы вновь в ожидании завершения этой трансферной саги.

Мудриком недовольны в Лондоне

Слышать о трансферных провалах «Челси» приходится очень часто. Кажется, их коллекцию готов пополнить Михаил Мудрик. Английская пресса пишет, что уже руководство «пенсионеров» разочаровалось в украинском полузащитнике. Уровень игры украинца не устраивает, решения Почеттино мариновать Мудрика на скамейке – поддерживаются. А летом «Челси» собирается рассмотреть продажу Михаила, но понятно, что купленный за 70 миллионов евро после такого сезона принесёт «минус». А у Мудрика ещё и 30 миллионов прописаны в качестве бонусов.