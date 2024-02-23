​Директор «Оренбурга» оценил работу клуба на трансферном рынке

Дмитрий Андреев, который в «Оренбурге» занимает должность спортивного директора, высказался о работе клуба на зимнем трансферном рынке.

В зимнее окно «Оренбург» подписал таких игроков, как Данила Прохин, Мохаммад Горбани, Хорди Томпсон и Тимофей Мартынов.

«Взяли игроков на те позиции, которые хотели. Правильный ли выбор или нет – покажет вторая часть чемпионата. Слава Богу, не было таких моментов, что не удалось кого-то взять из тех, кого планировали. Всё успели», - цитирует Андреева Metaratings.

После первой части сезона «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр. Ближайший матч Премьер-лиги команда проведёт 2 марта – против ЦСКА.