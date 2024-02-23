​Быстров оценил траты «Зенита» на новичков

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о работе клуба на трансферном рынке. Питерцы, как известно, зимой потратили около 30 миллионов евро.

«Зенит» тратит деньги каждое трансферное окно, чтобы находиться на вершине горы. У «Зенита» есть такая возможность – они ей пользуются», - цитирует Быстрова «Чемпионат».

Что касается вопроса о том, мог ли бы «Зенит» выиграть чемпионат России без затраченных 30 миллионов евро, то Быстров предложил говорить об этом с руководителями клуба. Бывший футболист допустил, что в «Зените» решили укрепляться после того, как первую часть сезона они завершили на второй позиции.

Быстров также отметил, что летом «Зенит» заработал много денег, в том числе на трансфере Малкома.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака».