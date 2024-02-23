Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Быстров оценил траты «Зенита» на новичков

23 Февраля 2024 • 15:49 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о работе клуба на трансферном рынке. Питерцы, как известно, зимой потратили около 30 миллионов евро.  

«Зенит» тратит деньги каждое трансферное окно, чтобы находиться на вершине горы. У «Зенита» есть такая возможность – они ей пользуются», - цитирует Быстрова «Чемпионат».

Что касается вопроса о том, мог ли бы «Зенит» выиграть чемпионат России без затраченных 30 миллионов евро, то Быстров предложил говорить об этом с руководителями клуба. Бывший футболист допустил, что в «Зените» решили укрепляться после того, как первую часть сезона они завершили на второй позиции.

Быстров также отметил, что летом «Зенит» заработал много денег, в том числе на трансфере Малкома.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Быстров
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший на чемпионате мира Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Барселона» продолжает платить Месси Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет ​«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за звёздного форварда Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу» Стало известно, что сказал Киммих после замены в матче с «Бохумом»
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Калинская неожиданно одолела Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» Чесноков отреагировал на поражение Рублёва в матче с Меншиком Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Февраля
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Оренбурга» оценил работу клуба на трансферном рынке
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Быстров оценил траты «Зенита» на новичков
14:18 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо поздравил «Краснодар»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Алип высказался о неудачных матчах «Зенита» в сезоне
13:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза оценил зимние покупки «Зенита»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил трансфер Угальде в «Спартак»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что Джикия может стать самым мотивированным игроком «Спартака» весной
13:21 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, почему «Динамо» не совершило ни одного трансфера
13:16 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» оценили трансферную кампанию на четвёрку
13:09 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» раскрыли срок контракта Ионова
13:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: У Помазуна на первом месте футбол, а не бабки
12:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: Если насыпят сумасшедшие деньги, почему бы Джикии не переехать в Саудовскую Аравию?
12:33 · Россия. Премьер-лига
Пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ
12:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отказался от игрока
12:30 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков рассказал, какие российские футболисты смогли бы усилить «Зенит»
Все новости
Рекомендуем