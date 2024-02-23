Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах зимнего трансферного окна РПЛ, которое вчера закрылось.

- Это было одно из самых расточительных зимних окон в истории РПЛ. На покупки все клубы суммарно потратили 68 млн евро.

- Это удивляет. Сразу надо вычесть «Спартак», который купил Угальде за 13 млн евро. Но все равно это много. Понятно, что «Зенит» укрепляется для чемпионства. А в целом это большие деньги, если учесть, что у нас нет еврокубков.

- Что касается выручки от продаж, хуже было только в период ковида. Если исключить внутренние трансферы, то все клубы вместе взятые заработали только 4,5 миллиона. С чем это связано?

- Из России на сегодняшний день практически никто не хочет уезжать, если только на хорошую зарплату. А мы прекрасно понимаем, что ни один европейский клуб такие деньги не заплатит. У нас контракты завышенные по отношению к Европе. Когда уезжали Головин, Миранчук, они шли на понижение зарплаты ради того, чтобы выступать в европейском клубе.

- Какие трансферы в это окно могли бы отметить?

- Угальде. Это неплохой игрок, но сейчас такая ситуация, что никуда не денешься в плане суммы трансфера. Ну, и отмечу «Зенит». Он и российских футболистов поотдавал, и накупил бразильцев. Для РПЛ это роскошь. Я понимаю, если бы мы участвовали в еврокубках. А в преддверии того, что отставание от «Краснодара» два очка, это несопоставимо. Понятно, что «Зенит» имеет такую возможность.

- «Зенит» был самым активным на рынке и потратил 30 млн евро, купив четырех футболистов. Это закономерно?

- Я не думаю, что Круговой или Сутормин в чем-то выиграли в «Зените». Если бы были еврокубки – это был бы другой вопрос. А сейчас мы видим, что затраты клуба не соответствуют уровню РПЛ. Видимо, питерцы боятся. Надо отдать должное «Краснодару», что он дал такой стимул «Зениту», которому пришлось это делать.

- «Спартак» купил только одного Угальде. Не маловато для того, чтобы бороться за медали?

- Нет. У «Спартака» и так неплохой состав. Если брать по позициям, везде есть конкуренция. Тут вопрос к Абаскалю, который должен создать мощную команду. По игре «Спартак» выглядит в целом неплохо, но он должен хорошо выглядеть в противостоянии с лидерами, которые борются за чемпионство. Мы видели, как «красно-белые» побеждали «Зенит» в Кубке, но так должно быть и в чемпионате.

- В десятке самых дорогих трансферов только иностранцы. Для РПЛ это аномалия. Год назад в топе крупнейших покупок оказались Пиняев с Глушенковым, а сейчас россиян в десятке нет.

- Это закономерно только по причине того, что мы не играем в еврокубках и наших ребят не видят. Из-за этого есть проблемы. Если бы российских футболистов видели в Лиге Европы или Лиге чемпионов, финансовый коэффициент был бы гораздо выше.

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- Этой зимой упор в трансферах был сделан на Южную Америку, Африку и Иран. Это объективно?

- Не совсем. Есть неплохие футболисты из Казахстана, Узбекистана, как Файзуллаев. Очень интересный парень. Я бы тоже на этот рынок обратил внимание, потому что там ребята неплохо себя проявляют.

Елена Григорьевская