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Балахнин: «Клубы РПЛ недорабатывают в направлении африканского рынка» эксклюзив

23 Февраля 2024 • 14:34 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах зимнего трансферного окна РПЛ, которое вчера закрылось.

- Это было одно из самых расточительных зимних окон в истории РПЛ. На покупки все клубы суммарно потратили 68 млн. евро. Это удивляет?

- Не могу сказать, что меня это удивляет. Просто команды начали тратиться, потому что поняли: им нужно усиление. На внутреннем рынке его найти не так просто. Тут надо учитывать, у кого какие амбиции. Кто-то находится в зоне вылета и надо выбираться, а кого-то просто не устраивает позиция в турнирной таблице. Поэтому каждый клуб стремится стать лучше и усилиться.

- Но каждый год мы это видим.

- Так сложились обстоятельства. Настало время укрепляться, и мы видим, что на рынке был активен каждый клуб РПЛ.

- Что касается выручки от продаж, хуже было только в период ковида. Если исключить внутренние трансферы, то все клубы вместе взятые заработали только 4,5 млн. евро. С чем это связано?

- Это больной вопрос для нашего футбола. Мало хороших футболистов в наших клубах. Это и вопрос подготовки молодых игроков. Оказалось, что мы не так хороши, как думали. Это и легионеров касается, потому что они приходят в нашу лигу, где команды, оказывается, не такого высокого уровня. Футбол – это ведь коллективный вид спорта. Если команда играет плохо, то даже по классному игроку у покупателей будут сомнения. Кроме того, не стоит забывать об отсутствии еврокубков. Игроков из РПЛ не видят за границей. Все это влияет на развитие наших клубов и отдельных футболистов.

- Какие трансферы и интересные переходы в это окно могли бы отметить?

- Хотелось бы посмотреть с оптимизмом на покупки «Зенита». Особенно, на молодого Педро. Любопытно, он действительно будет так хорошо выглядеть в официальных матчах. Отмечу Угальде у «Спартака». Хочется понять, оправданы ли были такие траты.

- В десятке самых дорогих трансферов только иностранцы. Для РПЛ это аномалия. Год назад в топе крупнейших покупок были Пиняев с Глушенковым, а сейчас россиян в десятке нет. Как прокомментируете?

- Когда было кого покупать из россиян, то все клубы старались заполучить именно их. Так было в прошлом году. Но прошел сезон, и оказалось, что нашим молодым игрокам чего-то не хватает, чтобы они стали востребованными не только в России. Поэтому все развернули свои взоры на зарубежный рынок.

- «Зенит» был самым активным на рынке и потратил 30 млн евро, купив четырех футболистов. Это закономерно?

- Ничего удивительного. Этот клуб всегда был активным. И будет. Тем более, у них сейчас стоит вопрос чемпионства. Питерцы очень амбициозные, поэтому всегда активны на покупки хороших игроков.

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- Этой зимой упор в трансферах был сделан на Южную Америку, Африку и Иран. Это объективно?

- Есть мировая ситуация. В Европу игроки едут спокойно, чтобы зарабатывать. А к нам многих просто не пускают. Но у нас еще есть варианты. Есть хороший рынок – Африка. Это очень перспективный рынок, которым у нас еще не так хорошо пользуются. Оттуда всегда выходило много сильных футболистов. В том числе и для европейских команд. Возможно, мы просто недорабатываем на этом направлении. Есть португальский рынок. То есть возможности имеются, надо просто хорошо работать.

Елена Григорьевская

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Сергей Балахнин
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