Жоаозиньо поздравил «Краснодар»

Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо поздравил свой бывший клуб с днем рождения. В четверг, 22 февраля, «быкам» исполнилось 16 лет.

«Поздравляю «Краснодар»! Желаю самого наилучшего клубу, чемпионских результатов. Желаю, чтобы «Краснодар» выступал в Лиге чемпионов и растил ещё очень много молодых игроков!» - передает слова Жоаозиньо «Чемпионат».

Бразилец выступал за краснодарский коллектив с 2011 по 2018 год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» занимает первое место после 18 туров. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков и опережает ближайшего конкурента на два балла.