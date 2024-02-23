Алип высказался о неудачных матчах «Зенита» в сезоне

Защитник «Зенита» Нуралы Алип дал комментарий по поводу неудачных матчей команды в первой части текущего футбольного сезона.

«Было больно. Проиграли дважды «Локомотиву», ещё «Динамо» и «Оренбургу». Естественно, разбирались в произошедшем в коллективе. Прорабатывали ошибки. Старались их исправить. Сомнений в собственных силах у нас не было», - цитирует Алипа «Чемпионат».

После восемнадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле.