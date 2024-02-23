Агент Барбоза оценил зимние покупки «Зенита»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о работе петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Они сделали хорошие сделки. «Спартак» тоже, хотя трансфер был всего один. Зимой специфические сделки, все больше рассчитывают на летние окна. Не думаю, что нынешние приобретения что-то изменят», - приводит слова португальца Metaratings.ru.

Напомним, что розыгрыш Российской премьер-лиги возобновится в начале следующего месяца.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице после 18 туров. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.