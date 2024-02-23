Агент оценил трансфер Угальде в «Спартак»

Футбольный агент Паулу Барбоза назвал самого сильного игрока, которого российские клубы подписали в зимнее трансферное окно.

«Угальде. «Спартак» сделал большое вложение. У него есть перспективы как у бомбардира. Но как он будет забивать? Тут уже зависит от команды. Главное, чтобы она хорошо играла», - передает слова агента Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте», подписав контракт на пять лет.

По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 очков и располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.