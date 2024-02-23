Силкин предположил, почему «Динамо» не совершило ни одного трансфера

Известный тренер Сергей Силкин высказался о том, что столичное «Динамо» не подписало ни одного новичка этой зимой.

«В прошлое трансферное окно «Динамо» хорошо укрепилось, а сейчас, может быть, денег нет. Состав у команды достаточно сильный, чтобы бороться в РПЛ», — заявил Силкин «Чемпионату».

По итогам 18 сыгранных туров «Динамо» располагается на третьей строчке в чемпионате России. В активе команды 32 зачетных балла.

Возобновление РПЛ после зимней паузы запланировано на начало марта. В первом официальном матче в 2024 году подопечные Марцела Лички примут на своем стадионе «Локомотив» (3 марта).