Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ростове» оценили трансферную кампанию на четвёрку

23 Февраля 2024 • 13:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.05 X 3.80 2 3.25
24.02 17:00

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился комментарием о трансферной работе клуба этой зимой.

Напомним, 22 февраля в России официально закрылось зимнее трансферное окно.

Специалист признался, что не получилось выполнить все запланированное, ведь, к примеру, один футболист дал согласие на переход, но так и не приехал.

«В целом трансферная кампания «Ростова» проведена на четверку — нормально. Но лучше оценивать уже по ходу сезона, как новички адаптируются», — приводит слова Рыскина «Чемпионат».

По итогам 18 сыгранных туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 21 очко.

В 19-м туре подопечные Валерия Карпина примут у себя дома «Крылья Советов» (1 марта).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Алексей Рыскин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Февраля
13:16
В «Ростове» оценили трансферную кампанию на четвёрку
11:54
Ставка и прогноз на товарищеский матч Локомотив — Ростов — 24 февраля 2024
22 Февраля
23:20
Ставка и прогноз на точный счёт товарищеского матча Локомотив — Ростов — 24 февраля 2024
15:41
Наумов считает, что «Локомотив» не продлит контракт с Дзюбой
21 Февраля
19:43
Наумов — о Рыбчинском: «Переход в «Балтику» — это неплохой вариант для перезапуска карьеры»
17:02
Наумов: «Локомотив» может попасть в тройку
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший на чемпионате мира Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Барселона» продолжает платить Месси Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет Гюндоган рассказал, какие у него сейчас отношения с Гвардиолой ​«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за звёздного форварда Стало известно, что сказал Киммих после замены в матче с «Бохумом»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Калинская неожиданно одолела Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» Чесноков отреагировал на поражение Рублёва в матче с Меншиком Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Февраля
14:18 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо поздравил «Краснодар»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Алип высказался о неудачных матчах «Зенита» в сезоне
13:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза оценил зимние покупки «Зенита»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил трансфер Угальде в «Спартак»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что Джикия может стать самым мотивированным игроком «Спартака» весной
13:21 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, почему «Динамо» не совершило ни одного трансфера
13:16 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» оценили трансферную кампанию на четвёрку
13:09 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» раскрыли срок контракта Ионова
13:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: У Помазуна на первом месте футбол, а не бабки
12:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: Если насыпят сумасшедшие деньги, почему бы Джикии не переехать в Саудовскую Аравию?
12:33 · Россия. Премьер-лига
Пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ
12:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отказался от игрока
12:30 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков рассказал, какие российские футболисты смогли бы усилить «Зенит»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» оценил зимние трансферы клуба
12:21 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» точно будет в тройке
Все новости
Рекомендуем