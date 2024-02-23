В «Ростове» оценили трансферную кампанию на четвёрку

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился комментарием о трансферной работе клуба этой зимой.

Напомним, 22 февраля в России официально закрылось зимнее трансферное окно.

Специалист признался, что не получилось выполнить все запланированное, ведь, к примеру, один футболист дал согласие на переход, но так и не приехал.

«В целом трансферная кампания «Ростова» проведена на четверку — нормально. Но лучше оценивать уже по ходу сезона, как новички адаптируются», — приводит слова Рыскина «Чемпионат».

По итогам 18 сыгранных туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 21 очко.

В 19-м туре подопечные Валерия Карпина примут у себя дома «Крылья Советов» (1 марта).