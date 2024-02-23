В «Урале» раскрыли срок контракта Ионова

Григорий Иванов, президент екатеринбургского «Урала», в беседе с журналистами рассказал об условиях сотрудничества с полузащитником Алексеем Ионовым.

«Подписан контракт до конца сезона. Потом посмотрим, что будет дальше. Контракт по системе 0,5+1? Так и будет, если все сложится. Если у Алексея будет игровая практика», - цитирует руководителя «Спорт-Экспресс».

В первой половине сезона Алексей выступал за «Ростов». В чемпионате России полузащитник сыграл 14 поединков, в которых отметился результативной передачей. Матчи Премьер-лиги возобновятся в первых числах марта.