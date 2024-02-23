Агент: У Помазуна на первом месте футбол, а не бабки

Алексей Сафонов, агент голкипера «Урала» Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт вратаря принадлежит ЦСКА, а за «Урал» он играет на правах аренды.

«Он готов играть в Европе где угодно. Это показатель того, что у него на первом месте играть в футбол, а не бабки», — приводит слова агента Legalbet.

В текущем сезоне 27-летний Помазун появился на поле в 22 играх во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Помазуна с «армейцами» рассчитан до середины 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет два с половиной миллиона евро.