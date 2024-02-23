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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

23 Февраля 2024 • 12:33 Комментировать

В Российской премьер-лиге закрылось зимнее трансферное окно. По итогам зимней кампании самым дорогим футболистом РПЛ остался полузащитник «Зенита» Вендел.

Журналисты сетевого издание «Евро-Футбол.Ру» обратили внимание, что в десятке самых дорогих игроков лиги оказалось сразу пять игроков «Зенита»: Вендел (22 млн евро), Клаудиньо (18 млн), Дуглас Сантос (15 млн), Вильмар Барриос (14 млн) и новичок Нино (11 млн).

В топ-10 также вошли три футболиста «Краснодара», это полузащитник Эдуард Сперцян (18 млн), вратарь Матвей Сафонов (18 млн) и Джон Кордоба (12 млн). Замыкают топ самых дорогих игроков РПЛ Фёдор Чалов (12 млн) и Иван Обляков (10 млн) – оба ЦСКА.

Приведённые суммы являются отражением трансферной стоимости игроков по данным портала Transfermarkt.

Российские клубы в зимнее трансферное окно-2023/24 потратили почти в 2,5 раза больше, чем за прошлое

Состав «Зенита» остался самым дорогим в РПЛ


 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Краснодар РПЛ Фёдор Чалов Иван Обляков Матвей Сафонов Эдуард Сперцян Маркус Вендел ещё теги
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