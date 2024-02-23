ЦСКА отказался от игрока

Московский ЦСКА отказался от подписания ивуарийского полузащитника Тибо Аполлинера Ямеого. Игрок проходил просмотр, но не подошел «армейскому» клубу. Об этом сообщили журналисты «РБ Спорта».

«Тибо сдал все медицинские тесты. В клубе нам сказали, что все отлично, что его подпишут, но затем пропали. Мы так и не поняли, что произошло. Может быть, переход состоится в следующее окно», - рассказал агент футболиста Мохамед Диалло.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять баллов.