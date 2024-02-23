Гендиректор «Пари НН» оценил зимние трансферы клуба

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в беседе с представителями СМИ поделился мнением о том, как клуб провел зимнюю трансферную кампанию.

«Трансферное окно для нас закрыто. Те планы, которые мы вынашивали, реализованы на сто процентов. Мы усилились по тем позициям, на которых чего-то не хватало в первой части сезона», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и располагается на девятой позиции в турнирной таблице.

В рамках 19-го тура чемпионата страны «Пари НН» на домашнем стадионе примет воронежский «Факел».