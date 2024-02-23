Орещук: «Динамо» точно будет в тройке

Известный агент Роман Орещук поделился мнением о перспективах «Динамо» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Пока из того, что я вижу, точно будут в тройке. Перевыполнят свой план на этот сезон занять пятое место», — приводит слова Орещука Metaratings.

При этом специалист отметил, что «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за золотые медали РПЛ.

По итогам 18 сыгранных матчей подопечные Марцела Лички располагаются на третьей позиции в чемпионате России, набрав 32 балла. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков.

В 19-м туре РПЛ «Динамо» примет у себя дома «Локомотив». Встреча запланирована на 3 марта.