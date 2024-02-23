Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губернатор оценил работу Юрана в «Пари НН»

23 Февраля 2024 • 12:20 Комментировать

Губернатор Глеб Никитин в разговоре с журналистом поделился мнением о работе главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Команда играет исходя из конкретных целей и задач. Хорошо, что у Юрана сейчас получается. Надеемся, что год от года мы будем прогрессировать. Доверие к тренеру? Юран показывает хорошую работу», - передает слова Никитина «Спорт-Экспресс».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Юрана встретятся с воронежским «Факелом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Глеб Никитин Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена ​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший на чемпионате мира Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Барселона» продолжает платить Месси Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Калинская неожиданно одолела Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» Чесноков отреагировал на поражение Рублёва в матче с Меншиком «Металлург» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ благодаря победе над «Амуром» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Февраля
12:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: Если насыпят сумасшедшие деньги, почему бы Джикии не переехать в Саудовскую Аравию?
12:33 · Россия. Премьер-лига
Пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ
12:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отказался от игрока
12:30 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков рассказал, какие российские футболисты смогли бы усилить «Зенит»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» оценил зимние трансферы клуба
12:21 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» точно будет в тройке
12:20 · Россия. Премьер-лига
Губернатор оценил работу Юрана в «Пари НН»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта дата возвращения Карраскаля и Смолова
12:03 · Россия. Премьер-лига
Состав «Зенита» остался самым дорогим в РПЛ
11:46 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» оценили зимнюю трансферную кампанию
11:19 · Россия. Премьер-лига
Генич - об игре Промеса: «Не очень хороший знак» 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Чистяков перезапустится в «Сочи»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Реал»? Не знаю, в каком клубе меня ждать летом
09:59 · Россия. Премьер-лига
Уткин предложил «Спартаку» подписать Дани Алвеса
09:53 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Для Кокорина футбол уже хобби»
Все новости
Рекомендуем