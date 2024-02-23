Губернатор оценил работу Юрана в «Пари НН»

Губернатор Глеб Никитин в разговоре с журналистом поделился мнением о работе главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Команда играет исходя из конкретных целей и задач. Хорошо, что у Юрана сейчас получается. Надеемся, что год от года мы будем прогрессировать. Доверие к тренеру? Юран показывает хорошую работу», - передает слова Никитина «Спорт-Экспресс».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Юрана встретятся с воронежским «Факелом».