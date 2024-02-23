Раскрыта дата возвращения Карраскаля и Смолова

Стало известно, когда полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль и нападающий команды Фёдор Смолов вернутся на поле после травмы.

Издание «Спорт-Экспресс» утверждает, что колумбийский хавбек уже залечил свое небольшое повреждение и сейчас тренируется в общей группе. Сообщается, что Карраскаль может выйти на поле в ближайшей товарищеской встрече против «Балтики».

Что касается Смолова, источник заявил, что форвард продолжает процесс восстановления от травмы спины, но уже на следующей неделе он вместе со всеми начнет готовиться к первому матчу РПЛ в 2024 году.

Товарищеский матч между «Динамо» и «Балтикой» пройдет в пятницу, 23 февраля. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск.

Встреча 19-го тура РПЛ, в которой «Динамо» примет «Локомотив», запланирована на 3 марта.