Генич - об игре Промеса: «Не очень хороший знак»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о результативности нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса на зимних сборах.

«Когда игрок очень много на сборах забивает, это не очень хороший знак… Да, Квинси? Реализация пока неплохая», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

Напомним, что в недавнем спарринге с «Астаной» 32-летний нидерландец отметился тремя забитыми мячами.

После 18 туров Премьер-лиги «Спартак» с 30 баллами занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с петербургским «Зенитом».