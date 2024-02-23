Алип: «Чистяков перезапустится в «Сочи»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался о Дмитрии Чистякове, перешедшем в «Сочи» на правах аренды.

«Чистяков перезапустится в «Сочи». Сейчас у них большие изменения в составе. Я на 100% уверен: если всё будет нормально со здоровьем, он будет играть», - приводит слова Нуралы «Чемпионат».

Напомним, что Чистяков присоединился к сочинскому коллективу в зимнее трансферное окно.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Сочи», в свою очередь, находится на последней строчке.