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Уткин предложил «Спартаку» подписать Дани Алвеса

23 Февраля 2024 • 09:59 Комментировать

Известный журналист и блогер Василий Уткин в шуточной форме отреагировал на судебный вердикт по делу Дани Алвеса. Экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование.

«Вот, кстати. Отчего бы «Спартаку» не подписать Дани Алвеса, года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево - Алвес на Промеса», - оставил сообщение Уткин в своих социальных сетях.

Напомним, что на прошлой неделе суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков.

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место.

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