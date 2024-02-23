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Радимов: «Для Кокорина футбол уже хобби»

23 Февраля 2024 • 09:53 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался касательно будущего российского форварда Александра Кокорина, ныне выступающего за кипрский «Арис».

«Для него футбол уже хобби. Его всё устраивает. После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно жить. Сборная? Зачем ему? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен ей», - рассказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Контракт Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине». За «Арис» нападающий выступает на правах аренды.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 23 встречи во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Зенит Владислав Радимов Александр Кокорин ещё теги
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