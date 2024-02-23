Агент оценил будущее Угальде в «Спартаке»

Футбольный агент Курт Морсинк, который представляет интересы нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, оценил перспективы игрока в стане «красно-белых».

«Угальде – молодой игрок, к нему хорошо относятся в «Спартаке». Мы верим в финансовое обеспечение его будущего. Надеемся, что в дальнейшем Манфред совершит скачок в своей карьере», - передает слова агента Teletica Deportes.

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» этой зимой. В первой половине сезона 21-летний форвард провел 25 поединков, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и семь результативных передач.