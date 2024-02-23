Алип ответил, мог ли уйти из «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал о том, что задумывался над уходом из клуба из-за малого количества игрового времени.

«Мог ли я уйти из «Зенита» в аренду? Бывали разные мысли, не скрою. Особенно когда не играл. Но не сложилось. В итоге получил свой шанс осенью - сыграл больше, чем за всё предыдущее время», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В текущем сезоне Нуралы принял участие в 23 поединках за «сине-бело-голубых», не отметившись голевыми действиями. После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице.