Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тикнизяна ответил на вопрос о трансфере игрока

23 Февраля 2024 • 08:17 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался касательно возможного трансфера своего клиента.

«Давайте сейчас оставим тему Тикнизяна. Наир готовится к возобновлению чемпионата России в составе «Локомотива». Тикнизян сосредоточен только на этом. Сейчас это - самое главное», - передает слова агента Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Тикнизяна заинтересован петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 23 поединках «железнодорожников» во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей и пять голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян Александр Клюев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена ​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший на чемпионате мира Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Калинская неожиданно одолела Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» Чесноков отреагировал на поражение Рублёва в матче с Меншиком «Металлург» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ благодаря победе над «Амуром» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Февраля
08:43 · Россия. Премьер-лига
Алип ответил, мог ли уйти из «Зенита»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна ответил на вопрос о трансфере игрока
08:12 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Сафонов не захочет переходить в «Зенит»
06:02 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Это в ЦСКА Фернандесу везло, в «Зените» - нет»
05:42 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв назвал Марио Фернандеса «пижоном»
05:01 · Россия. Премьер-лига
​Лепёхин не сомневается - «Зенит» является фаворитом
02:58 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин рассказал, кого видит в конце сезона РПЛ вылетающим из высшей лиги
02:02 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ закрылось трансферное окно
22 Февраля
23:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» расторгла контракт с Чуперкой
23:39 · Россия. Премьер-лига
«Будё-Глимт» российского голкипера Хайкина покинул еврокубки
23:15 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА представил иранского защитника Риванди официально
22:35 · Россия. Премьер-лига
«Хватит сидеть, пора играть!»: «Пари НН» опубликовал видеоролик, посвящённый Кучаеву видео
22:27 · Россия. Премьер-лига
Бабаев: «Решение отпустить Костю в «Пари НН» было непростым»
22:17 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» объявил о переходе Кучаева официально
22:10 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА попрощался с Кучаевым в соцсетях, игрок и клуб расторгли контракт официально
Все новости
Рекомендуем