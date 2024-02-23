Агент Тикнизяна ответил на вопрос о трансфере игрока

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался касательно возможного трансфера своего клиента.

«Давайте сейчас оставим тему Тикнизяна. Наир готовится к возобновлению чемпионата России в составе «Локомотива». Тикнизян сосредоточен только на этом. Сейчас это - самое главное», - передает слова агента Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Тикнизяна заинтересован петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 23 поединках «железнодорожников» во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей и пять голевых передач.