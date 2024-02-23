Новиков: «Сафонов не захочет переходить в «Зенит»

Экс-вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков высказался насчет возможного трансфера голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в петербургский «Зенит».

«Самым сильным голкипером у нас можно назвать Сафонова, но он не захочет переходить в «Зенит». Матвей только подписал новое соглашение с «Краснодаром», это его родная команда», - передает слова Новикова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 37-летний вратарь «Зенита» Михаил Кержаков может покинуть команду по завершении нынешнего сезона.

После 18 туров Премьер-лиги «Краснодар» с 38 баллами лидирует в турнирной таблице, а питерцы (36) располагаются на второй строчке.