​Пономарёв: «Это в ЦСКА Фернандесу везло, в «Зените» - нет»

Питерский «Зенит» подкинул пищи для пересудов общественности, объявив об исключении натурализованного бразильца Марио Фернандеса из заявки на оставшуюся часть чемпионата. Ветера сборной СССР и московского ЦСКА, Владимир Пономарев, достаточно резко высказался по этому поводу. Он заявил, что «лафа» для Фернандеса закончилась.

- Я, в принципе, понимал, что Марио не должен быть в составе «Зенита», так как это совсем не дисциплинированный игрок, а здесь необходима дисциплина. Это в ЦСКА ему везло, потому что за него всю работу другие люди делали в обороне, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.

Напомним, что российский чемпионат возобновится уже на следующей неделе.