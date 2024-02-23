​Пономарёв назвал Марио Фернандеса «пижоном»

Накануне питерский «Зенит» объявил об исключении Марио Фернандеса из клубной заявки на оставшуюся часть сезона, что стало самой громкой новостью недели в российском футболе. Ситуацию прокомментировал ветеран советской сборной и ЦСКА Владимир Пономарев, он считает произошедшее логичным. По словам Пономарева, Фернандес давно не проявлял должных качеств на футбольном поле.

- Удивительно. О как сделал Сережа! Семак же хорошо о Фернандесе отзывался. Для меня всё это очень неожиданно. Я-то, конечно же, плохо о Марио отзываюсь. Потому что считаю его футбольным пижоном. У Фернандеса лёгкое поведение на футбольном поле: что хочу, то и ворочу, - цитирует слова специалиста Rusfootball.info.