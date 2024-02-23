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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лепёхин не сомневается - «Зенит» является фаворитом

23 Февраля 2024 • 05:01 Комментировать

Уже не за горами возобновление российского чемпионата Премьер-лиги, гегемон российского футбола, питерский «Зенит», как ни странно, не лидирует в общем зачете, пропустив вперед дерзкий «Краснодар». Однако бывший оборонец питерского клуба, Константин Лепехин, не сомневается в том, что именно «Зенит» следует считать главным фаворитом оставшейся части сезона:

- У петербургского шанс был, есть и остается самым большим из всех российских клубов, - цитирует слова Лепехина Rusfootball.info.

Напомним, что в следующем туре российского чемпионата «Зениту» предстоит сыграть с московским «Спартаком», это случится первого марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин
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