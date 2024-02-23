​Лепёхин не сомневается - «Зенит» является фаворитом

Уже не за горами возобновление российского чемпионата Премьер-лиги, гегемон российского футбола, питерский «Зенит», как ни странно, не лидирует в общем зачете, пропустив вперед дерзкий «Краснодар». Однако бывший оборонец питерского клуба, Константин Лепехин, не сомневается в том, что именно «Зенит» следует считать главным фаворитом оставшейся части сезона:

- У петербургского шанс был, есть и остается самым большим из всех российских клубов, - цитирует слова Лепехина Rusfootball.info.

Напомним, что в следующем туре российского чемпионата «Зениту» предстоит сыграть с московским «Спартаком», это случится первого марта.