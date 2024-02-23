​Сёмин рассказал, кого видит в конце сезона РПЛ вылетающим из высшей лиги

Уже на следующей неделе возобновится российский чемпионат, командам предстоит сыграть еще двенадцать туров, прежде чем станут известны триумфаторы и неудачники чемпионата. Российский специалист Юрий Сёмин оценил шансы окманд из арьергарда турнирной таблицы на сохранение своего места в высшей лиге.

- Здесь большая группа команд борется. И думаю, что борьба эта будет идти вплоть до последнего тура чемпионата. Потому что в целом все эти команды в какой-то мере усилились. Но я, конечно, не готов здесь ответить, кто конкретно останется, - цитирует слова Семина Rusfootball.info.