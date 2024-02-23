​В РПЛ закрылось трансферное окно

Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге было закрыто. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.

У клубов из чемпионата России было достаточно времени на усиление своих составов. Следующий период регистрации футболистов в РПЛ будет летом.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится уже через неделю. Матчи девятнадцатого тура чемпионата России пройдут 1, 2 и 3 марта. На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар». Второй «Зенит» отстаёт от лидера на два очка, а третье «Динамо» - на шесть очков.

Отметим, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионом становился «Зенит».