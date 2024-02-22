«Будё-Глимт» российского голкипера Хайкина покинул еврокубки

Норвежский клуб «Будё-Глимт» покинул Лигу конференций УЕФА. Вечером четверга команда встречалась с амстердамским «Аяксом» дома и проиграла более именитому и статусному сопернику – 1:2. Таким образом, по сумме матчей норвежский коллектив проиграл амстердамцам со счётом 3:4 и покинул третий по статусу еврокубок.
Отметим, что за «Будё-Глимт» играет российский вратарь Никита Хайкин, однако в вечернем матче Никита участия не принимал – он лечится после травмы.
Всего в текущем розыгрыше Лиги конференций Хайкин вышел на поле в 10 матчах. Пропустил в них 28-летний голкипер всего лишь девять мячей.
Протокол игры
|Будё-Глимт
|1:2
|Аякс
|34' Бергёйс Стивен (0:1)
|(1:1) Берг Патрик 83'
|114' Тейлор Кеннет (1:2)
Кьетил Хауг • Вембангомо Брис 90' ( Капскармо Оскар ( 90') • Мо Бреде • Гундерсен Йостейн 90' 90' ( Сьоволд Фредрик ( 90') • Бьоркан Фредерик 109' ( Сёренсен Адам ( 109') • Салтнес Ульрик 90' ( Амундсен Исак ( 90') • Берг Патрик • Грёнбек Альберт 58' • 66'Сёрли Сондре 72' ( Зугеля Нино ( 72' ) • 79'Эвьен Хэкон 96' 106' ( Гулликсен Тобиас ( 106') • Хёуге Йенс
Запасные: Басси Даниэль • Сьонг Исак • Бреннбо Магнус • Лоде Мариус
Рамай Диант • 79'Ренсх Девайн • 58'Шутало Йосип • 48'Хато Йоррель • Соса Борна • Ван ден Бомен Бранко • Хлинссон Кристиан 83' ( Тейлор Кеннет ( 83') • Тахирович Бенджамин 112' ( Рейкхофф Юлиан ( 112') • Бергёйс Стивен 106' ( Маннсверк Сиверт ( 106') • Бробби Брайан 42' ( Акпом Чуба ( 42') • Боргес Карлос 53' ( Гааей Антон ( 53')
Запасные: Гортер Джей • Фитц-Джим Киян • Банель Джейдон • Каплан Ахметджан • Рульи Херонимо
22 февраля. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).
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