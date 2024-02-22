«Будё-Глимт» российского голкипера Хайкина покинул еврокубки

Норвежский клуб «Будё-Глимт» покинул Лигу конференций УЕФА. Вечером четверга команда встречалась с амстердамским «Аяксом» дома и проиграла более именитому и статусному сопернику – 1:2. Таким образом, по сумме матчей норвежский коллектив проиграл амстердамцам со счётом 3:4 и покинул третий по статусу еврокубок.

Отметим, что за «Будё-Глимт» играет российский вратарь Никита Хайкин, однако в вечернем матче Никита участия не принимал – он лечится после травмы.

Всего в текущем розыгрыше Лиги конференций Хайкин вышел на поле в 10 матчах. Пропустил в них 28-летний голкипер всего лишь девять мячей.