Московский ЦСКА объявил о переходе ещё одного новичка. Это Амирхоссейн Риванди, левый крайний защитник.

Выступать иранский футболист в новом клубе будет под 96-м номером. «Армейцы» взяли игрока в аренду, которая предусматривает право выкупа и рассчитана до конца текущего сезона.

В ЦСКА отметили, что новичок команды проходил стажировку в молодежной команде в рамках партнерства с иранской академией KИА, поучаствовал в двух товарищеских матчах против «Спартака», в которых отметился голевой передачей и заработанным пенальти.

После этого Амир получил шанс в основной команде. По итогам тренировочного процесса и контрольной встречи с «Химками» было принято решение подписать с ним контракт.

Ранее столичный клуб официально покинул Константин Кучаев.