Бабаев: «Решение отпустить Костю в «Пари НН» было непростым»

22 февраля Константин Кучаев официально оформил свой переход из московского ЦСКА в нижегородский «Пари НН». Гендир «армейцев» Роман Бабаев прокомментировал эту сделку и тепло попрощался с бывшим игроком клуба.

«В ситуации, когда тренерский штаб не мог гарантировать ему основу, мы приняли непростое решение отпустить Костю в Нижний Новгород. Надеемся, что он сможет там играть и перезапустить карьеру. Мы все в ЦСКА ему этого желаем», - говорит Бабаев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Кучаев подписал с «Пари НН» трудовое соглашение краткосрочного формата – всего лишь до конца текущего сезона. 25-летний футболист находился в системе «армейцев» Москвы с 2015 года.

«Грустно прощаться с Костей, но такова футбольная жизнь», - добавил Бабаев.

«Пари НН» объявил о переходе Кучаева